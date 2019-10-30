Больница в рязанском райцентре получила аппарат УЗИ за 8,3 млн.
Шиловский межмуниципальный медицинский центр получил аппарат УЗИ стоимостью 8,3 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба минздрава, деньги выделены по региональной программе развития здравоохранения.
По словам, заместителя главврача Наталии Желачевой, благодаря современной системе в медучреждении внедрят новый для себя метод исследований – денситометрию.
- Он позволяет определять плотность костной ткани, что очень важно для выявления остеопороза, профилактики сложных переломов, в том числе шейки бедра, - поясняет Желачева.
Отмечается, что обследование будет бесплатным – по направлению врача.
В Шиловский ММЦ также закупили аппарат искусственной вентиляции легких, кислородный коцентратор, другие комплектующие и оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU