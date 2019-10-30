Больница в рязанском райцентре получила аппарат УЗИ за 8,3 млн.

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-30T10:37:11+03:00

Он позволит проводить в Шилове исследования, ради которых прежде нужно было ехать в Рязань

Изменить размер текста: A A

Шиловский межмуниципальный медицинский центр получил аппарат УЗИ стоимостью 8,3 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба минздрава, деньги выделены по региональной программе развития здравоохранения.

По словам, заместителя главврача Наталии Желачевой, благодаря современной системе в медучреждении внедрят новый для себя метод исследований – денситометрию.

- Он позволяет определять плотность костной ткани, что очень важно для выявления остеопороза, профилактики сложных переломов, в том числе шейки бедра, - поясняет Желачева.

Отмечается, что обследование будет бесплатным – по направлению врача.

В Шиловский ММЦ также закупили аппарат искусственной вентиляции легких, кислородный коцентратор, другие комплектующие и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU