Рязанская девушка начала худеть и… умерла

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-29T16:56:11+03:00

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Во вторник, 29 октября, интернет облетела новость, что в рязанском райцентре Рыбное умерла от последствий диеты местная девушка. «Комсомольской правде» данную информацию подтвердили несколько компетентных источников.

Говорят, что девушку кто-то назвал толстой, и она решила похудеть. Когда пришло понимание, что диета негативно сказывается на здоровье, было уже поздно. Ее консультировали московские специалисты, но, к сожалению, настроить организм на восстановление не получилось. Девушка уснула и не проснулась… Трагическая развязка произошла на минувшей неделе.

Отметим, что девушка закончила в 2017 году 9 классов в одной из рыбновских школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU