С 24-го этажа в Рязани выпал и разбился насмерть голый мужчина
Из окна на 24-м этаже дома №68 по улице Татарской прямо на припаркованный автомобиль Volkswagen упал мужчина. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. В результате происшествия пострадавший скончался на месте до приезда бригады медиков.
В настоящее время на месте работают сотрудники регионального УМВД и следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области. Последние проводят проверку по факту обнаружения трупа, им предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
По словам источника, погибший при жизни долгое время состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, возможно, обострение болезни подтолкнуло мужчину на опрометчивый поступок. Как бы там ни было, все будет ясно после доследственной проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU