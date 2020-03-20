Появилось видео с места гибели рязанца, упавшего с 24-го этажа

20 Март 2020 2020-03-20T12:30:25+03:00

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В социальных сетях появилось видео с места трагедии на улице Татарской. Именно там вечером 19 марта из окна, расположенном на 24-м этаже, выпал 34-рязанец.

Мужчина с нескольких десятков метров упал прямо на припаркованный автомобиль Volkswagen.

Видео с выпавшим рязанцем с 24 этажа.Источник: паблик "Рязань".

По предварительным данным, мужчина страдал психическим заболеванием. В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения трупа (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU