Смерть под «Нивой»: во время ремонта машины погиб 39-летний рязанец

19 Март 2020 2020-03-19T17:50:54+03:00

Мужчина понадеялся только на домкрат, а страховку решил не ставить

Мужчина вызвался помочь родственнику заменить тормозные колодки, а потом решил посмотреть днище автомобиля. Когда он задел домкрат, то успел только крикнуть «Помогите!»

Изменить размер текста: A A

Вечером 18 марта в деревне Ковалинка Кораблинского района во время ремонтных работ под автомобилем Chevrolet Niva погиб 39-летний местный житель. Об этом «Комсомолке» сообщили в Кораблинском МСО.

По предварительным данным, накануне мужчина вызвался помочь отчиму заменить тормозные колодки. Он снял заднее левое колесо, перед этим поставив машину на старый домкрат («крутилку»), а потом, видимо, решил проверить днище автомобиля.

— Мужчина был крупный. Скорее всего, во время перемещения, он случайно задел ногой домкрат, и кузов упал ему на грудь, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Смерть, по предварительным данным, наступила от асфиксии. В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Как стало известно «Комсомолке», когда машина рухнула, мужчина успел крикнуть: «Помогите!» На крик прибежали женщины, но поднять автомобиль не смогли, а домкрат в темноте просто не увидели.

У погибшего остались трое детей – 16, 13 и 7 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области во время ремонта КамАЗа задавило водителя

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Следственный комитет начал проверку (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU