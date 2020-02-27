2020-02-27T17:38:27+03:00
Происшествия

В Рязанской области во время ремонта КамАЗа задавило водителя

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Следственный комитет начал проверку
Яков РЫКОВ
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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Утром 26 февраля в Александро-Невском районе, на территории механического парка сельхозпредприятия, 48-летний водитель во время замены колеса на КамАЗе травмировал голову и туловище, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области. С тяжелыми травмами мужчину доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

По данному факту Скопинский МСО проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователю предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение соблюдения правил охраны труда, на предмет наличия признаков преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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