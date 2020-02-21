2020-02-21T12:19:40+03:00
Происшествия

В центрифуге сушилки для зерна задохнулся рязанский рабочий

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели работника сельхозпредприятия
Яков РЫКОВ
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В центрифуге сушилки для зерна задохнулся рязанский рабочий.В центрифуге сушилки для зерна задохнулся рязанский рабочий.Фото: Петр СОКОЛОВ
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Днем 20 февраля на территории зернотока у поселка Ухолово обнаружили тело 42-летнего рабочего сельхозпредприятия. По предварительным данным Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области, мужчина упал в центрифугу сушилки для зерна и задохнулся.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение соблюдения правил охраны труда, на предмет наличия признаков преступления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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