2020-02-20T12:50:48+03:00
Происшествия

В болотах Сараевского района нашли костные останки человека

По предварительным данным, части скелета могут принадлежать пропавшему грибнику из Тамбовской области
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В болотах Сараевского района нашли костные останки человека.В болотах Сараевского района нашли костные останки человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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19 февраля в болоте у села Алексеевка обнаружили костные останки человека. Во время охоты у местного жителя собака убежала и стала лаять. Когда хозяин пса подошел к ней, то увидел во льду часть ноги и кость таза. На место сразу выехала полиция и Следственный комитет.

— Сейчас по факту обнаружения останков проходит доследственная проверка, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Возможно, что останки принадлежат грибнику из соседнего села Парский Угол Тамбовской области. Это граница с Рязанской областью.

Как удалось узнать «Комсомолке», мужчина пропал еще в июле 2013 года. Его долго искали, нашли корзинку с грибами, но его так и не смогли. У матери мужчины уже взяли ДНК-материал для анализа, и только эксперты смогут позже сказать, тот ли это человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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