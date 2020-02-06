Труп пропавшего в ноябре мужчины нашли у водоема под Рязанью
6 февраля в селе Подвязье Рязанского местные жители обнаружили труп 59-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области. Тело мужчины находилось на берегу одного из водоемов.
В настоящее время по данному факту Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Установлено, что погибший 3 ноября ушел из дома и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Мужчину объявили в розыск, но безуспешно.
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ИСТОЧНИК KP.RU