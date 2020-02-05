Под Рязанью обнаружили труп трагически погибшего мужчины
Недалеко от села Дашки-2 Рязанского района обнаружили труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.
Тело погибшего находилось на улице рядом с деревом. Личность мужчины уже установлена, это 65-летний местный житель.
В настоящее время Рязанским МСО проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
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ИСТОЧНИК KP.RU