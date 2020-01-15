ЕСПЧ рассмотрел дело покончившего с собой в Чечне рязанского солдата

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:55:43+03:00

Трагедия произошла в 2002 году - во время Второй чеченской кампании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спустя 16 лет после подачи жалобы мать Антона Стяжкова добилась компенсации, но не правосудия

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Европейский суд по правам человека вынес решение по делу о гибели Антона Стяжкова - призывника из Рязани, который, по официальной версии, покончил с собой из-за насилия со стороны сослуживцев. Произошло это еще в 2002 году, во время Второй чеченской кампании, когда 19-летнему парню выпало служить в воинской части в поселке Борзой.

Стяжкова обнаружили мертвым в окопе ранним утром 8 августа с двумя огнестрельными ранениями в области правого виска. На его теле были кровоподтеки, а впоследствии сослуживцы признались, что в ту же ночь «наказали» его, когда обнаружили спящим во время дежурства. Из материалов дела следует, что срочника били кулаками по лицу, а также нанесли не меньше 20 ударов прикладом автомата в грудь и по ногам.

Посмертная экспертиза показала: склонности к суициду и каких-либо психических заболеваний у Стяжкова не наблюдалось, но сказался сильный стресс из-за побоев. Следствие велось по статьям «Доведение до самоубийства» и «Нарушение уставных взаимоотношений, повлекшее тяжкие последствия». Однако никто из сослуживцев наказание в итоге не понес: сержант (инициатор «воспитательных мер») перестал рассматриваться в качестве подозреваемого уже через пару дней, а уголовное дело против еще одного действующего лица – рядового – прекратили в результате амнистии.

Требования матери погибшего солдата Любови Стяжковой о компенсации морального вреда военный суд рассматривать отказался, но, конечно, главной для нее целью оставались не деньги, а восстановление справедливости. Как раз этого ЕСПЧ ей обеспечить не смог, хотя и фактически признал, что военнослужащим их преступление не должны были спускать с рук, а следствие было неполным, так как не рассматривалась версия убийства:

- Жалобу ЕСПЧ рассматривал 16 лет (подана она была в 2004-м – Ред.). Спустя такое длительное время привлечь виновных к ответственности будет невозможно из-за сроков давности, - отметила Татьяна Черникова , юрист правозащитного центра «Мемориал», выступавшего в интересах Любови Стяжковой.

Согласно решению ЕСПЧ, государство должно выплатить истице суммарно 36,4 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и возмещения судебных расходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU