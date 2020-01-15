Во время учений у рязанских курсантов ВДВ сгорели 8 парашютных систем

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:37:18+03:00

Во время учений у рязанских курсантов ВДВ сгорели восемь парашютных систем. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели дело по исковому заявлению начальника десантного училища к военнослужащему по контракту о взыскании с него денег, в счет погашения материального ущерба.

Суд установил, что в октябре 2018 года с курсантами 5-го курса проводилось двустороннее комплексное тактическое занятие по плану горно-полевого выхода. Во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации с высоты 600 метров, на площадке приземления загорелась трава. В итоге из-за быстрого распространения огня было уничтожено восемь парашютных систем, в том числе – запасные парашюты. Общий материальный ущерб государству составил – более 946 тысяч рублей.

Во время разбирательства выяснилось, что обеспечить безопасность комплексного тактического занятия обязан был командир 8-й роты курсантов, но он самоустранился и не выполнил в полном объеме требования Устава внутренней службы Вооруженных Сил.

Исходя из этого начальник училища обратился с иском в суд и просил привлечь своего подчиненного к ограниченной материальной ответственности и взыскать с него сумму в размере 44 200 рублей (размер оклада денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет – Ред.) в счет погашения причиненного им материального ущерба в пользу РВВДКУ.

Поскольку ответчик полностью признал иск, то суд, не усматривая в этом противоречия закону, удовлетворил все требования начальника училища. С командира 8-й роты взыскали 44 200 рублей и госпошлину в размере 1466 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU