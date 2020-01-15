2020-01-15T07:37:18+03:00
Политика

Во время учений у рязанских курсантов ВДВ сгорели 8 парашютных систем

Общий материальный ущерб государству составил – около 1 млн рублей. Выяснилось, что безопасность тактического учения не обеспечил командир роты
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Во время учений у рязанских курсантов ВДВ сгорели восемь парашютных систем.Во время учений у рязанских курсантов ВДВ сгорели восемь парашютных систем.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Рязанском гарнизонном военном суде рассмотрели дело по исковому заявлению начальника десантного училища к военнослужащему по контракту о взыскании с него денег, в счет погашения материального ущерба.

Суд установил, что в октябре 2018 года с курсантами 5-го курса проводилось двустороннее комплексное тактическое занятие по плану горно-полевого выхода. Во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации с высоты 600 метров, на площадке приземления загорелась трава. В итоге из-за быстрого распространения огня было уничтожено восемь парашютных систем, в том числе – запасные парашюты. Общий материальный ущерб государству составил – более 946 тысяч рублей.

Во время разбирательства выяснилось, что обеспечить безопасность комплексного тактического занятия обязан был командир 8-й роты курсантов, но он самоустранился и не выполнил в полном объеме требования Устава внутренней службы Вооруженных Сил.

Исходя из этого начальник училища обратился с иском в суд и просил привлечь своего подчиненного к ограниченной материальной ответственности и взыскать с него сумму в размере 44 200 рублей (размер оклада денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет – Ред.) в счет погашения причиненного им материального ущерба в пользу РВВДКУ.

Поскольку ответчик полностью признал иск, то суд, не усматривая в этом противоречия закону, удовлетворил все требования начальника училища. С командира 8-й роты взыскали 44 200 рублей и госпошлину в размере 1466 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Не хочу учиться!» Экс-курсант училища ВДВ должен вузу крупную сумму

Молодому человеку нужно возместить затраты на его военную и специальную подготовку (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани расследовали дело об убийстве в психбольнице
Опубликовано видео ДТП с переворотом полицейской «Газели» в центре Рязани
Здание рязанской швейной фабрики исключили из списка ОКН
Рязанское Управление Росгвардии наградило лучших журналистов
В четверг Рязань пойдет на тепловой рекорд
В Рязанской области назначили нового транспортного прокурора
Минтранс: Яму, из-за которой пробили колеса десять машин, заделали
На перекрестке в центре Рязани перевернулась полицейская «Газель»
В Рязани появятся еще несколько платных парковок
На крещенские купания рязанцев доставят двумя автобусами
В Рязани на месте артезианских скважин появятся высотки
В Рыбном двое парней попались на краже ограждения хлебзавода
У депутата рязанской облдумы нашли неучтенную в декларации недвижимость
За вечер в Рязани на переходах сбили двух пешеходов
Елена Сорокина поблагодарила организаторов фестиваля «Новогодняя столица»
В двойном ДТП со снегоуборочной машиной погиб водитель «Лады»
ЕСПЧ рассмотрел дело покончившего с собой в Чечне рязанского солдата
Водитель рязанского автобуса во время движения увлеченно играл на смартфоне
На сцене Рязанской филармонии с концертом выступит Владимир Кузьмин
Во время учений у рязанских курсантов ВДВ сгорели 8 парашютных систем
Рязанский перинатальный центр получил новые инкубаторы для выхаживания малышей
На рязанской трассе под колеса машины попала редкая для региона сова