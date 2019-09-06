2019-09-06T09:47:01+03:00
Общество

«Не хочу учиться!» Экс-курсант училища ВДВ должен вузу крупную сумму

Молодому человеку нужно возместить затраты на его военную и специальную подготовку
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За пять месяцев учебы на его военную и специальную подготовку государство в лице училища ВДВ потратило 66 768 рублей.За пять месяцев учебы на его военную и специальную подготовку государство в лице училища ВДВ потратило 66 768 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел гражданское дело по иску военного прокурора о взыскании денежных средств с бывшего курсанта РВВДКУ, затраченных на его военную и специальную подготовку.

Суд установил, что 1 августа 2018 года молодого человека зачислили курсантом на первый курс десантного училищ. В тот же день он заключил контракт с Министерством обороны РФ в лице начальника училища о прохождении военной службы с «фиксированным значением суммы подлежащих возмещению в размере 200 306 рублей в год».

В начале декабря этого же года курсанта отчислили из училища по его просьбе - он просто не желал продолжать учебу. Но за пять месяцев учебы на его военную и специальную подготовку государство в лице училища ВДВ потратило 66 768 рублей.

В связи с этим военный прокурор просил суд взыскать с бывшего курсанта всю затраченную на него сумму, а также госпошлину в размере 2 203 рубля.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебное решение вступило в законную силу.

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Молодого человека отчислили по неуспеваемости. Теперь нужно возместить затраты на его военную и специальную подготовку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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