2019-09-12T11:49:52+03:00
Происшествия

Смерть на лесоповале. Командир части, по вине которого погиб солдат, отделался условным сроком

Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру, который отправил военнослужащих валить деревья. Один из рядовых скончался от тяжелых травм
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Рядовой Антон Вольф погиб через полтора месяца службы. По словам его командира, срочник обеспечивал боеготовность воинской части.Рядовой Антон Вольф погиб через полтора месяца службы. По словам его командира, срочник обеспечивал боеготовность воинской части.
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Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении командира одной из воинских частей, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

ЛЕСОРУБЫ БЕЗ СПЕЦПОДГОТОВКИ

Установлено, что в январе 2018 года на служебном совещании подсудимый довел до должностных лиц воинской части информацию, что в феврале предстоит неделя боевой готовности. О результатах учений необходимо будет доложить командованию с приложением фотографий.

Командир части дал подчиненным различные указания, в том числе - подготовить запасную дорогу для вывода техники. Кроме того, офицер устно приказал начальнику штаба назначить бойцов для подготовки дороги, а позже, на месте, уже сам лично отдал указание солдату срочной службы очистить дорогу от деревьев.

Тем самым, указывает суд, командир части нарушил около 30 статей «Руководства по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах РФ», так как допустил к работам бойцов без специальной подготовки и обучения.

Спустя три дня, около 17:00, спиленное дерево отпружинило от другого - и ударило по телу рядового срочной службы. Травмированного военнослужащего оперативно увезли на санитарном автомобиле, но он скончался по дороге в больницу.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть солдата наступила в результате «закрытой тупой сочетанной травмы головы, груди, живота и таза с множественными разрывами печени и селезенки, внутренними кровоизлияниями, кровоподтеками и ссадинами, осложнившейся острой массивной кровопотерей».

ВИНОВАТ, НО НЕ ВИНОВАТ

На суде офицер в умышленном превышении должностных полномочий вину не признал, но как командир части признал свою причастность к гибели рядового. При этом он выразил соболезнования родителям погибшего, а также показал, что действовал «в целях обеспечения боеготовности части». По его словам, указания на спиливание деревьев он никому не давал, а за подготовку проезда техники по запасной дороге отвечал его подчиненный.

Несмотря на слова подсудимого, его вина в причастности к гибели рядового подтвердилась показаниями многочисленных свидетелей, как среди офицерского, так и рядового состава.

Суд учел наличие у подсудимого на иждивении троих малолетних детей, добровольное полное возмещение материальных затрат на погребение погибшего и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, теперь уже бывший командир части должен выплатить потерпевшим по 100 тысяч рублей.

«7 декабря 2017 года моего сына забрали в армию, отслужил он там всего 1,5 месяца, - пишет в одной из социальных сетей мама погибшего солдата. – 25 января 2018 года его и еще 17 солдат отправили на лесоповал, без техники безопасности и обучения. В лесу мой сын получил смертельную травму от удара дерева, задело еще одного солдата.

В итоге командиру части дали условный срок и возмещение морального вреда в 100 тысяч рублей. Я считаю, что суд вынес несправедливое решение, ведь мы, матери, теряем самое дорогое… Берегите своих детей, освобождайте их от армии».

Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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