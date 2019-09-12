Смерть на лесоповале. Командир части, по вине которого погиб солдат, отделался условным сроком

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении командира одной из воинских частей, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

ЛЕСОРУБЫ БЕЗ СПЕЦПОДГОТОВКИ

Установлено, что в январе 2018 года на служебном совещании подсудимый довел до должностных лиц воинской части информацию, что в феврале предстоит неделя боевой готовности. О результатах учений необходимо будет доложить командованию с приложением фотографий.

Командир части дал подчиненным различные указания, в том числе - подготовить запасную дорогу для вывода техники. Кроме того, офицер устно приказал начальнику штаба назначить бойцов для подготовки дороги, а позже, на месте, уже сам лично отдал указание солдату срочной службы очистить дорогу от деревьев.

Тем самым, указывает суд, командир части нарушил около 30 статей «Руководства по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах РФ», так как допустил к работам бойцов без специальной подготовки и обучения.

Спустя три дня, около 17:00, спиленное дерево отпружинило от другого - и ударило по телу рядового срочной службы. Травмированного военнослужащего оперативно увезли на санитарном автомобиле, но он скончался по дороге в больницу.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть солдата наступила в результате «закрытой тупой сочетанной травмы головы, груди, живота и таза с множественными разрывами печени и селезенки, внутренними кровоизлияниями, кровоподтеками и ссадинами, осложнившейся острой массивной кровопотерей».

ВИНОВАТ, НО НЕ ВИНОВАТ

На суде офицер в умышленном превышении должностных полномочий вину не признал, но как командир части признал свою причастность к гибели рядового. При этом он выразил соболезнования родителям погибшего, а также показал, что действовал «в целях обеспечения боеготовности части». По его словам, указания на спиливание деревьев он никому не давал, а за подготовку проезда техники по запасной дороге отвечал его подчиненный.

Несмотря на слова подсудимого, его вина в причастности к гибели рядового подтвердилась показаниями многочисленных свидетелей, как среди офицерского, так и рядового состава.

Суд учел наличие у подсудимого на иждивении троих малолетних детей, добровольное полное возмещение материальных затрат на погребение погибшего и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, теперь уже бывший командир части должен выплатить потерпевшим по 100 тысяч рублей.

«7 декабря 2017 года моего сына забрали в армию, отслужил он там всего 1,5 месяца, - пишет в одной из социальных сетей мама погибшего солдата. – 25 января 2018 года его и еще 17 солдат отправили на лесоповал, без техники безопасности и обучения. В лесу мой сын получил смертельную травму от удара дерева, задело еще одного солдата.

В итоге командиру части дали условный срок и возмещение морального вреда в 100 тысяч рублей. Я считаю, что суд вынес несправедливое решение, ведь мы, матери, теряем самое дорогое… Берегите своих детей, освобождайте их от армии».

Решение суда вступило в законную силу.

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