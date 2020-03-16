Со вторника РГУ полностью перейдет на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T12:07:41+03:00

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С 17 марта студенты РГУ имени Есенина перейдут на дистанционное обучение. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе университета.

— По рекомендации Министерства высшего образования и науки России, все студенты РГУ имени Есенина со вторника перейдут на дистанционную форму обучения. Как долго это продлится, пока неизвестно. В университете будут следовать рекомендациям минобрнауки, — отметили в пресс-службе вуза. — Каждый студент РГУ имеет личный кабинет, где без проблем можно обучаться в формате видеоконференции. Все программы, которые реализуется в нашем университете, имеют элементы дистанционного образования. Но сейчас эти элементы станут основной формой обучения.

Напомним, ранее в Рязанской области региональные власти решили отправить детей на весенние каникулы с 17 марта. Причина – недопущение распространения в регионе коронавирусной инфекции (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU