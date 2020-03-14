2020-03-14T19:58:38+03:00
Общество

Официально: школьные каникулы в Рязанской области начнутся с 17 марта

Власти региона прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора
Яков РЫКОВ
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Официально: школьные каникулы в Рязанской области начнутся с 17 марта.Официально: школьные каникулы в Рязанской области начнутся с 17 марта.
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Школьные каникулы в Рязанской области начнутся с 17 марта, вместо 20-21 марта. Об этом стало известно после встречи губернатора Николая Любимова с вице-губернатором Игорем Грековым и руководителем рязанского Роспотребнадзора Ларисой Сараевой.

Каникулы перенесли на ранний срок после рекомендаций Роспотребнадзора из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в регионе продолжаются мероприятия по недопущению распространения вируса.

«Сейчас прибывающие из неблагополучных стран находятся под наблюдением, коронавирус по результатам лабораторных исследований не обнаружен», - говорится в сообщении регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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