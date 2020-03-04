2020-03-04T12:10:00+03:00
Общество

Из-за роста заболеваемости гриппом в Рязани ввели ограничительные меры

Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций главе администрации города, минздраву и минобру
Яков РЫКОВ
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Из-за роста заболеваемости гриппом в Рязани ввели ограничительные меры.Из-за роста заболеваемости гриппом в Рязани ввели ограничительные меры.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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3 марта в Рязани ввели ограничительные меры в связи с ростом заболевших гриппом. Соответствующее распоряжение за подписью руководителя Роспотребнадзора России по Рязанской области Ларисы Сараевой опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, главе администрации Рязани Елене Сорокиной рекомендовано обеспечить координацию работы всех служб, задействованных в мероприятиях по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, необходимо ограничить массовые общественные мероприятия с участием детей.

Ряд рекомендаций руководство Роспотребнадзора дало минздраву и министреству образования. Последним необходимо организовать внутренний фильтр в школах и детских садах для выявления гриппа и ОРВИ.

Что касается минздрава, то чиновникам нужно увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни, ограничить допуск посетителей в стационары. «Обеспечить лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию всех госпитализированных больных с внебольничной пневмонией с тяжелым клиническим течением, проводить экспертный анализ каждого случая летального исхода от гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии», — говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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