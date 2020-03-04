Из-за роста заболеваемости гриппом в Рязани ввели ограничительные меры

4 Март 2020 2020-03-04T12:10:00+03:00

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3 марта в Рязани ввели ограничительные меры в связи с ростом заболевших гриппом. Соответствующее распоряжение за подписью руководителя Роспотребнадзора России по Рязанской области Ларисы Сараевой опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, главе администрации Рязани Елене Сорокиной рекомендовано обеспечить координацию работы всех служб, задействованных в мероприятиях по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, необходимо ограничить массовые общественные мероприятия с участием детей.

Ряд рекомендаций руководство Роспотребнадзора дало минздраву и министреству образования. Последним необходимо организовать внутренний фильтр в школах и детских садах для выявления гриппа и ОРВИ.

Что касается минздрава, то чиновникам нужно увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни, ограничить допуск посетителей в стационары. «Обеспечить лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию всех госпитализированных больных с внебольничной пневмонией с тяжелым клиническим течением, проводить экспертный анализ каждого случая летального исхода от гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии», — говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU