11 Февр. 2020 2020-02-11T06:57:37+03:00

Карантин: в школе №73 два класса отправились на вынужденные каникулы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязани выросла на 17,3%. Болеет в основном дети

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С 7 февраля два класса школы №73 (улица Кальная, 17) отправились на карантин, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей на вынужденные каникулы отправились ученики 9 и 11 классов.

Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области превысила эпидемический порог на 4,3%, в Рязани – на 17,3%. По данным санитарных врачей, среди всех заболевших больше всего детей - 72,3%.

В связи с ростом заболеваемости в ряде школ и детских садов приостановились занятия (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU