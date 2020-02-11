2020-02-11T06:35:04+03:00
Общество

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Рязани превысился на 17,3%

Под наблюдения врачей попали пациенты с вирусами гриппа А и В. Больше всего болеют дети
Яков РЫКОВ
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Эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Рязани превысился на 17,3%.Эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Рязани превысился на 17,3%.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области превысила эпидемический порог на 4,3%, по Рязани – на 17,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По данным санитарных врачей, среди всех заболевших больше всего детей - 72,3%.

Вирусологический мониторинг показал, что наряду с циркулирующими респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы), циркулировали вирусы гриппа A и В.

В связи с уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов, на прошлой неделе частично приостановились занятия в школах и детских садах. Сделано это в качестве профилактической меры.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП А?

Грипп А — единственный тип, который может вызвать пандемию, представляющую собой глобальное распространение заболевания. Пандемии птичьего и свиного гриппа были вызваны вирусами гриппа А.

Вирус гриппа А имеет два поверхностных белка: гемагглютинин и нейраминидазу. Это отличие помогает врачам для его выявления.

Вирусы гриппа А ответственны примерно за 75% подтвержденных случаев гриппа.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП B?

Грипп B — форма гриппа, вызванного штаммом вируса гриппа B. Такие вирусы могут вызывать сезонные эпидемии, которые обычно затрагивают только людей. Вирусы гриппа В мутируют медленнее, чем вирусы гриппа А. В отличие от вируса гриппа А, вирус гриппа В не имеет подтипов но он может быть разбит дальше на специфические вирусные линии и штаммы.

Вирусы гриппа В ответственны примерно за 25% подтвержденных случаев гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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