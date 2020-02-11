Эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Рязани превысился на 17,3%
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области превысила эпидемический порог на 4,3%, по Рязани – на 17,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. По данным санитарных врачей, среди всех заболевших больше всего детей - 72,3%.
Вирусологический мониторинг показал, что наряду с циркулирующими респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы), циркулировали вирусы гриппа A и В.
В связи с уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов, на прошлой неделе частично приостановились занятия в школах и детских садах. Сделано это в качестве профилактической меры.
ЧТО ТАКОЕ ГРИПП А?
Грипп А — единственный тип, который может вызвать пандемию, представляющую собой глобальное распространение заболевания. Пандемии птичьего и свиного гриппа были вызваны вирусами гриппа А.
Вирус гриппа А имеет два поверхностных белка: гемагглютинин и нейраминидазу. Это отличие помогает врачам для его выявления.
Вирусы гриппа А ответственны примерно за 75% подтвержденных случаев гриппа.
ЧТО ТАКОЕ ГРИПП B?
Грипп B — форма гриппа, вызванного штаммом вируса гриппа B. Такие вирусы могут вызывать сезонные эпидемии, которые обычно затрагивают только людей. Вирусы гриппа В мутируют медленнее, чем вирусы гриппа А. В отличие от вируса гриппа А, вирус гриппа В не имеет подтипов но он может быть разбит дальше на специфические вирусные линии и штаммы.
Вирусы гриппа В ответственны примерно за 25% подтвержденных случаев гриппа.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанской области появилась тест-система для определения коронавируса
Власти региона считают, что население защищено от смертельной инфекционной болезни (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU