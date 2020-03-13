В Ермишинском районе мощным ветром снесло несколько остановок

13 Март 2020 2020-03-13T18:04:14+03:00

Один из павильонов улетел с обочины в поле примерно на 20 метров

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Утром 13 марта в Ермишинском районе сильным ветром снесло несколько остановок общественного транспорта, которые установили зимой. Павильон у поворота на село Большое Ляхово унесло в поле от дороги примерно на 20 метров. Другую остановку повалило у села Савватьма - родины актрисы Любови Толкалиной, еще одну - вблизи поворота на Ермишь (с дороги Сасово-Кадом).

Последствия сильного ветра в Ермишинском районе.

Прибывший на место происшествия директор Ермишинского ДРСУ Александр Грачков заявил, что остановки установили не полностью, закреплять их должны были только весной.

На претензию со стороны местных жителей, что могли пострадать люди и проезжающие мимо автомобили, Грачков не ответил, сел в машину и уехал.

Остановка вблизи поворота на Ермишь.Фото: Александр ЕФАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU