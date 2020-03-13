Сильный ветер нарушил электроснабжение восьми районов

13 Март 2020 2020-03-13T15:07:02+03:00

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В Рязанской области усиление ветра, порывы которого прогнозировались до 25 м/с, привело к нарушениям электроснабжения. По данным филиала «Россети Центр и Приволжье», отключение произошло в сетях напряжением 0,4 – 10 кВ.

Больше всего пострадали Михайловский, Рыбновский, Касимовский, Спасский, Сараевский, Шацкий, Шиловский и Ряжский районы.

- Электроснабжение Михайловского района на данный момент уже восстановлено, в остальных ведутся активные работы, которые не будут прекращаться до полного устранения последствий непогод, - сообщили энергетики.

Последствия разгула стихии устраняют 34 бригады в составе 113 человек и 39 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU