Сильный ветер нарушил электроснабжение восьми районов
В Рязанской области усиление ветра, порывы которого прогнозировались до 25 м/с, привело к нарушениям электроснабжения. По данным филиала «Россети Центр и Приволжье», отключение произошло в сетях напряжением 0,4 – 10 кВ.
Больше всего пострадали Михайловский, Рыбновский, Касимовский, Спасский, Сараевский, Шацкий, Шиловский и Ряжский районы.
- Электроснабжение Михайловского района на данный момент уже восстановлено, в остальных ведутся активные работы, которые не будут прекращаться до полного устранения последствий непогод, - сообщили энергетики.
Последствия разгула стихии устраняют 34 бригады в составе 113 человек и 39 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU