Из-за ветра в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

13 Март 2020 2020-03-13T10:13:51+03:00

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Метеопредупреждение в связи с сильным ветром для Рязанской области продлили до 21.00. По данным Гидрометцентра, 13 марта в регионе местами порывы 20-25 метров в секунду, что по шкале Бофорта определяется как шторм.

Дневная температура на пятницу, напомним, ожидалась в пределах +5…+10 градусов. В выходные ветер, согласно предварительному прогнозу, поутихнет и с юго-западного развернется на северо-западный, а температура начнет понижаться и уже в днем воскресенья будет всего -4…1. Холодная воздушная масса придет с северо-западными ветрами вслед за холодным атмосферным фронтом.

ИСТОЧНИК KP.RU