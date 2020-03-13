2020-03-13T10:13:51+03:00
Общество

Из-за ветра в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

Затем нас ждет довольно резкое похолодание
Антон КОНОВАЛОВ
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Метеопредупреждение в связи с сильным ветром для Рязанской области продлили до 21.00. По данным Гидрометцентра, 13 марта в регионе местами порывы 20-25 метров в секунду, что по шкале Бофорта определяется как шторм.

Дневная температура на пятницу, напомним, ожидалась в пределах +5…+10 градусов. В выходные ветер, согласно предварительному прогнозу, поутихнет и с юго-западного развернется на северо-западный, а температура начнет понижаться и уже в днем воскресенья будет всего -4…1. Холодная воздушная масса придет с северо-западными ветрами вслед за холодным атмосферным фронтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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