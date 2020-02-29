В УРТ прокомментировали «фейерверк» на троллейбусных проводах

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:29:21+03:00

По словам специалистов, троллейбус №3 был полностью исправен, но ошибка водителя не исключена

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Специалисты МУП «УРТ» прокомментировали «Комсомолке» «фейерверк» на троллейбусных проводах, который случился вечером 27 февраля на перекрестке улиц Новая и Циолковского (читаем подробнее и смотрим видео).

— За рулем троллейбуса №3 сидела женщина, — рассказывает специалист Управления рязанского троллейбуса. — Она погнала машину на большой скорости на мигающий зеленый сигнал светофора. На данном участке дорога имеет колейность, и в результате - троллейбус подпрыгнул и штанги с линии сошли. После этого провода стали искрить.

По словам специалиста, ремонтная бригада оперативно выехала на место происшествия и устранила неисправность на линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU