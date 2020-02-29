В УРТ прокомментировали «фейерверк» на троллейбусных проводах
Специалисты МУП «УРТ» прокомментировали «Комсомолке» «фейерверк» на троллейбусных проводах, который случился вечером 27 февраля на перекрестке улиц Новая и Циолковского (читаем подробнее и смотрим видео).
— За рулем троллейбуса №3 сидела женщина, — рассказывает специалист Управления рязанского троллейбуса. — Она погнала машину на большой скорости на мигающий зеленый сигнал светофора. На данном участке дорога имеет колейность, и в результате - троллейбус подпрыгнул и штанги с линии сошли. После этого провода стали искрить.
По словам специалиста, ремонтная бригада оперативно выехала на место происшествия и устранила неисправность на линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU