Рязанец снял на видео «фейерверк» на троллейбусных проводах

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:57:55+03:00

Сломавшийся транспорт, судя по всему, возвращался в депо и был без пассажиров

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Вечером 27 февраля один из пешеходов снял на видео «фейерверк» на троллейбусных проводах. Соответствующий ролик выложен в группе «Рязань».

Судя по видео, все произошло на перекрестке улиц Циолковского и Новой. В момент происшествия в общественном транспорте пассажиров не было. Судя по всему, троллейбус ломался по дороге в депо.

Отметим, что троллейбус модели ЗиУ-682Г [Г00] с бортовым номером 1063 построили в 1992 году в городе Энегельс Саратовской области. Приписан к депо №3.

Фейерверк на проводах.

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ИСТОЧНИК KP.RU