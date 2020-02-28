Рязанец снял на видео «фейерверк» на троллейбусных проводах
Вечером 27 февраля один из пешеходов снял на видео «фейерверк» на троллейбусных проводах. Соответствующий ролик выложен в группе «Рязань».
Судя по видео, все произошло на перекрестке улиц Циолковского и Новой. В момент происшествия в общественном транспорте пассажиров не было. Судя по всему, троллейбус ломался по дороге в депо.
Отметим, что троллейбус модели ЗиУ-682Г [Г00] с бортовым номером 1063 построили в 1992 году в городе Энегельс Саратовской области. Приписан к депо №3.
Фейерверк на проводах.
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ИСТОЧНИК KP.RU