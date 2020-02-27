Алексея Розвезева уволили с должности руководителя рязанского УРТ

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:40:32+03:00

Алексей Розвезев так и не стал своим в Рязани и не смог поднять УРТ. Фото: Павел АВЕРИН

Исполнять обязанности будет Дмитрий Минченко, его первый заместитель

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26 февраля и.о. директора МУП «Управление рязанского троллейбуса» Алексей Розвезев покинул свой пост. Об этом стало известно на заседании городской Думы. Исполнять обязанности руководителя муниципального предприятия будет первый заместитель директора Дмитрий Минченко.

Известно, что ранее Минченко работал в автодорожном надзоре, а в УРТ недавно. По словам работников предприятия, новый директор «да такой же, лет 30, может тоже из Твери. Никто его толком не знает».

Напомним, Алексей Розвезев в УРТ с 1 октября 2019 года. Несмотря на уголовное прошлое – в Твери был осужден за получение взятки - со 2 октября исполнял обязанности директора. Администрация Рязани на запрос «Комсомолки» отказалась называть имя чиновника, кто решил назначить на ответственную должность судимого за коррупционное преступление человека (читать подробнее).

Последней каплей у властей, видимо, стало очередное непопулярное решение Розвезева - заставить водителей за свой счет покупать карты на тахографы, стоимость которых до 4 тысяч рублей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU