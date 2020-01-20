20 Янв. 2020 2020-01-20T17:00:47+03:00

В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева. Фото: Павел АВЕРИН

На письменный запрос «Комсомолки» городские власти ответили так, как посчитали нужным, скрыв от общественности важную информацию

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18 декабря прошлого года «Комсомолка» направила письменный запрос в администрацию города, чтобы уточнить некоторые моменты из биографии и.о. директора Управления рязанского троллейбуса Алексея Розвезева. В частности нас интересовали следующие вопросы:

- кто из администрации Рязани принимал решение о назначении на должность и.о. руководителя МУП «УРТ» Розвезева Алексея Сергеевича?

- какими профессиональными характеристиками обладает Розвезев А.С., чтобы руководить муниципальным предприятием?

- было ли известно в администрации Рязани, что Розвезев был осужден Центральным районным судом города Тверь за получение взятки?

- предоставьте биографическую справку Розвезева А.С.

Пресс-служба городской администрации ответила на запрос, забыв или не пожелав ответить на первые три вопроса, предоставив только биографическую справку следующего содержания:

ФИО: Розвезев Алексей Сергеевич.

Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.

Квалификация: экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Родился 7 августа 1989 года.

В сфере транспорта с 2008 года.

В УРТ с 1 октября 2019 года. Со 2 октября – исполняющий обязанности директора.

Отметим, что в течение прошлой недели ряд СМИ опубликовали информацию, что Розвезев покинул должность и.о. директора и на его место назначили Валерия Алехина. Однако к настоящему времени администрация Рязани не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU