В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева
18 декабря прошлого года «Комсомолка» направила письменный запрос в администрацию города, чтобы уточнить некоторые моменты из биографии и.о. директора Управления рязанского троллейбуса Алексея Розвезева. В частности нас интересовали следующие вопросы:
- кто из администрации Рязани принимал решение о назначении на должность и.о. руководителя МУП «УРТ» Розвезева Алексея Сергеевича?
- какими профессиональными характеристиками обладает Розвезев А.С., чтобы руководить муниципальным предприятием?
- было ли известно в администрации Рязани, что Розвезев был осужден Центральным районным судом города Тверь за получение взятки?
- предоставьте биографическую справку Розвезева А.С.
Пресс-служба городской администрации ответила на запрос, забыв или не пожелав ответить на первые три вопроса, предоставив только биографическую справку следующего содержания:
ФИО: Розвезев Алексей Сергеевич.
Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Квалификация: экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Родился 7 августа 1989 года.
В сфере транспорта с 2008 года.
В УРТ с 1 октября 2019 года. Со 2 октября – исполняющий обязанности директора.
Отметим, что в течение прошлой недели ряд СМИ опубликовали информацию, что Розвезев покинул должность и.о. директора и на его место назначили Валерия Алехина. Однако к настоящему времени администрация Рязани не подтвердила и не опровергла эту информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU