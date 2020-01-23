Администрация Рязани: Алексей Розвезев продолжает руководить УРТ
Руководитель МУП «Управление рязанского троллейбуса» Алексей Розвезев продолжает исполнять обязанности директора предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани, указав на новость «Вид Сбоку» о новом директоре УРТ Валерии Алехине.
— Информация не соответствует действительности. Просим не тиражировать некорректную новость. МУП «УРТ» руководит Алексей Розвезев, — подчеркнули в администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что вместо осужденного по статье «Получение взятки» Алексея Розвезева директором муниципального предприятия стал Валерий Алехин из Липецка.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева
На письменный запрос городские власти ответили так, как посчитали нужным, скрыв от общественности важную информацию о руководителе УРТ (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU