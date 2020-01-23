Администрация Рязани: Алексей Розвезев продолжает руководить УРТ

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:20:26+03:00

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Руководитель МУП «Управление рязанского троллейбуса» Алексей Розвезев продолжает исполнять обязанности директора предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани, указав на новость «Вид Сбоку» о новом директоре УРТ Валерии Алехине.

— Информация не соответствует действительности. Просим не тиражировать некорректную новость. МУП «УРТ» руководит Алексей Розвезев, — подчеркнули в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо осужденного по статье «Получение взятки» Алексея Розвезева директором муниципального предприятия стал Валерий Алехин из Липецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU