2020-01-14T06:05:55+03:00
Общество

Главным врачом скопинской больницы назначен Николай Егоров

Виталий Терехин, возглавлявший медучреждение с 1992 года, ушел на заслуженный отдых
Александр РАДЫГИН
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На фото слева направо: Виталий Терехин, замминистра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина и новый главврач Скопинского ММЦ Николай Егоров. Фото: издательство "Пресса".На фото слева направо: Виталий Терехин, замминистра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина и новый главврач Скопинского ММЦ Николай Егоров. Фото: издательство "Пресса".
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13 января на заслуженный отдых ушел главный врач Скопинского межрайонного медицинского центра (ММЦ) Виталий Терехин, возглавлявший больницу около 30 лет, сообщает региональное министерство здравоохранения.

С 14 января главным врачом назначен 47-летний хирург Николай Егоров. Ранее Николай Александрович был заместителем главврача по медицинскому обслуживанию населения.

ДОСЬЕ «КП»

Виталий Николаевич Терехин, Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин Рязанской области.

Родился 22 февраля 1950 года в деревне Алехино Ермишинского района.

В 1973 окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело».

Работал врачом-интерном, врачом-хирургом Скопинской городской больницы, врачом-урологом, врачом-урологом.

С 1992 года – главный врач Скопинской центральной районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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