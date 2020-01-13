2020-01-13T08:14:15+03:00
Общество

Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина

Предыдущий руководитель медучреждения Олег Нагибин уволился, опасаясь, что после 10 лет его работы может начаться его деградация как управленца
Александр РАДЫГИН
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Фото: городская поликлиника №2.Фото: городская поликлиника №2.
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Исполняющим обязанности главного врача рязанской поликлиники №2 назначена Марина Панина. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Ранее Марина Леонидовна являлась заместителем главного врача по лечебной работе.

Напомним, в конце декабря прошлого года уволился главврач городской поликлиники №2 Олег Нагибин.

— Я считаю, что для любого руководителя – 10 лет работы на одном месте — это профессиональный предел, после которого начинается деградация и управленца, и самого учреждения, — прокомментировал Нагибин уход с должности (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Панина Марина Леонидовна

В 1984 году окончила рязанский медуниверситет по специальности «Лечебное дело».

В 2016 году получила сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье», в 2017 году – сертификат «Оториноларингология».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина
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