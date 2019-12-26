Главврач поликлиники №2 Олег Нагибин уволился
В Рязани уволился главврач городской поликлиники №2 Олег Нагибин. Как сообщает портал UZRF, он переходит на руководящую должность в федеральном проекте.
- Я считаю, что для любого руководителя – 10 лет работы на одном месте – это профессиональный предел, после которого начинается деградация и управленца, и самого учреждения, - заявил Нагибин.
По мнению Олега Александровича, который возглавлял медучреждение больше 11 лет, важно уметь покидать насиженное место и устремляться навстречу новым перспективам. В обращении к коллегам он назвал поликлинику №2 лучшей амбулаторией региона и выделил некоторые достижения уходящего десятилетия.
Отметим, что в 2014-м Нагибин победил на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» и стал членом общественного совета при Минздраве РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU