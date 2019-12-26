2019-12-26T15:28:37+03:00
Общество

Главврач поликлиники №2 Олег Нагибин уволился

Он заявил, что займет «руководящую должность в федеральном проекте»
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Олег Нагибин (слева) с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким. Фото: vk.com/minzdravroОлег Нагибин (слева) с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким. Фото: vk.com/minzdravro
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В Рязани уволился главврач городской поликлиники №2 Олег Нагибин. Как сообщает портал UZRF, он переходит на руководящую должность в федеральном проекте.

- Я считаю, что для любого руководителя – 10 лет работы на одном месте – это профессиональный предел, после которого начинается деградация и управленца, и самого учреждения, - заявил Нагибин.

По мнению Олега Александровича, который возглавлял медучреждение больше 11 лет, важно уметь покидать насиженное место и устремляться навстречу новым перспективам. В обращении к коллегам он назвал поликлинику №2 лучшей амбулаторией региона и выделил некоторые достижения уходящего десятилетия.

Отметим, что в 2014-м Нагибин победил на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» и стал членом общественного совета при Минздраве РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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