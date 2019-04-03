Главврач поликлиники №2 подал в суд на рязанку из-за ее жалобы президенту

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-03T16:28:33+03:00

Сначала он требовал публичных извинений, но затем отказался от этого

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Главный врач городской поликлиники №2 Олег Нагибин подал в суд на рязанку, написавшую в адрес Президента РФ о нарушениях, которые якобы происходили в медицинском учреждении. Истец просил признать изложенные в обращении сведения ложными, порочащими его честь и достоинство.

В своем письме ответчица «по просьбе сотрудников» утверждала, что зарплаты в поликлинике (там работала ее близкая родственница) в отличие от других медучреждений города не повысились, что ветеранам труда «не подписывают график отпусков», а у лаборантов «сняли неделю отпуска», и что «еще много чего непонятного творится у главного врача». Областной минздрав, как сказано в иске, проверил эти факты и не нашел им подтверждения.

Как сообщила «Комсомольской правде» представитель ответчицы юрист Ирина Галкина, изначально Нагибин требовал, чтобы женщина извинилась перед ним публично:

- Истец, желая сохранить репутацию в коллективе, занимал принципиальную позицию и настаивал на публичных извинениях, но затем отказался от этого. Я объяснила, что, во-первых, его требования необоснованны, во-вторых, моя клиентка не может их исполнить по состоянию здоровья.

В итоге суд в иске отказал, так как ответчица всего-навсего воспользовалась своим конституционным правом, а преследование гражданина в связи с его обращением в госорган запрещено законодательно. Кроме того, Нагибин не смог доказать, что рязанка намеревались причинить вред, а не просто исполнить свой гражданский долг.

Решение в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU