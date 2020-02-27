2020-02-27T06:20:56+03:00
Общество

УРТ решило взять на себя изготовление персональных карт водителей

С работником на предприятии заключат договор, согласно которому на период действия карты и в случае неотработанного срока, ее стоимость удержат из заработной платы при увольнении
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

МУП «УРТ» возьмет на себя затраты на изготовление персональных карт водителей для тахографов. Об этом сообщила администрация Рязани, однако уточнила, что с работником на предприятии заключат договор о том, что на период действия карты и в случае неотработанного срока, стоимость карты удержат из заработной платы при увольнении.

Напомним, ранее был опубликован приказ и.о. директора МУП «УРТ» Алексея Розвезева, где четко было указано, что персональные карты в срок до 1 апреля обязаны купить именно водители за свой счет. После того, как о содержании документа узнали СМИ, затраты на изготовление решило взять на себя муниципальное предприятие.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чиновники пообещали к апрелю увеличить количество автобусов и троллейбусов

Сейчас в ежедневном режиме на маршруты в Рязани выходят 200 единиц общественного транспорта. Власти заверили, что добавят еще (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция ищет мошенника, снявшего со счета рязанки 245 тысяч рублей
В центре Сасова иномарка во время обгона влетела в МАЗ
УРТ решило взять на себя изготовление персональных карт водителей
Ушел из жизни главный судья рязанской НХЛ Сергей Козырев
В четверг в Рязани массово отключат воду – более 40 улиц
«Ростелеком» бесплатно предоставит ветеранам войны домашние телефоны
Водителей УРТ обязали за свой счет купить личные карты
Люцифер победил! Судейская комиссия отдала победу рязанскому бойцу ММА
Любимов поручил искать другое место для строительства школы в Кальном
На улице Маяковского с балкона рухнул металлический каркас
Рязанку с незаживающей раной спасли, проведя три операции за сутки
На улице Молодцова под машину попала пожилая рязанка
Сорокина: Рязанцы собрали подписи за строительство школы в Лесопарке
Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершился
В Рязани снова начнет работать маршрут №30
Поджегший гостя рязанец обвинен в покушении на убийство с особой жестокостью
Масленицу рязанцы отметят в ЦПКиО и Лесопарке
Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области
«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Общий долг за капремонт в Рязанской области превысил 800 млн рублей
Лидер «Коррозии металла» научит рязанского бойца ММА играть на гитаре
В Рязани разыскиваются родственники красноармейцев, погибших во время войны