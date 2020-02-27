УРТ решило взять на себя изготовление персональных карт водителей
МУП «УРТ» возьмет на себя затраты на изготовление персональных карт водителей для тахографов. Об этом сообщила администрация Рязани, однако уточнила, что с работником на предприятии заключат договор о том, что на период действия карты и в случае неотработанного срока, стоимость карты удержат из заработной платы при увольнении.
Напомним, ранее был опубликован приказ и.о. директора МУП «УРТ» Алексея Розвезева, где четко было указано, что персональные карты в срок до 1 апреля обязаны купить именно водители за свой счет. После того, как о содержании документа узнали СМИ, затраты на изготовление решило взять на себя муниципальное предприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU