Чиновники пообещали к апрелю увеличить количество автобусов и троллейбусов

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:06:38+03:00

Сейчас в ежедневном режиме на маршруты в Рязани выходят 200 единиц общественного транспорта. Власти заверили, что добавят еще

Изменить размер текста: A A

Только к апрелю в Рязани обещают увеличить количество общественного транспорта, сообщает ИА «МедиаРязань». По данным сайта, 25 февраля на заседании комитета по бюджету городской думы начальник управления транспорта Андрей Михно рассказал, что к апрелю количество транспорта увеличат до 250-260 единиц. Сейчас, к слову, ежедневно в рейс выходят 200 единиц.

По словам чиновников, из Москвы поступило 78 троллейбусов. Сейчас их капитально ремонтируют. К выходу готовы уже 12 машин, осталось дождаться только необходимых документов. Предполагается, что на маршруты троллейбусы выйдут в первой декаде марта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стало известно, какие троллейбусные маршруты в Рязани самые убыточные

А какие самые прибыльные. Чиновники рассказали, какие меры они примут, чтобы повысить рентабельность УРТ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU