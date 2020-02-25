Чиновники пообещали к апрелю увеличить количество автобусов и троллейбусов
Только к апрелю в Рязани обещают увеличить количество общественного транспорта, сообщает ИА «МедиаРязань». По данным сайта, 25 февраля на заседании комитета по бюджету городской думы начальник управления транспорта Андрей Михно рассказал, что к апрелю количество транспорта увеличат до 250-260 единиц. Сейчас, к слову, ежедневно в рейс выходят 200 единиц.
По словам чиновников, из Москвы поступило 78 троллейбусов. Сейчас их капитально ремонтируют. К выходу готовы уже 12 машин, осталось дождаться только необходимых документов. Предполагается, что на маршруты троллейбусы выйдут в первой декаде марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU