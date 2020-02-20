2020-02-20T20:55:03+03:00
Общество

Стало известно, какие троллейбусные маршруты в Рязани самые убыточные

Городские власти рассказали, какие меры они примут, чтобы повысить рентабельность УРТ
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Администрация Рязани в ответе на письменный запрос «Комсомолки» назвала наиболее прибыльные и самые убыточные троллейбусные маршруты.

Итак, троллейбусные маршруты №№3, 5, 9, 10 и 16 характеризуются положительной рентабельностью, а троллейбусные маршруты №№2, 4, 6, 8 и 15 — наибольшей отрицательной рентабельностью.

По информации властей, сокращение убыточности действующих троллейбусных маршрутов возможно «за счет рационального перераспределения подвижного состава, работающего на них, оптимизации маршрутного расписания маршрутной сети».

Напомним, ранее начальник управления транспорта Андрей Михно заседании комитета по ЖКХ и развитию инфраструктуры Рязанской городской Думы заявил, что всего в областном центре – семь убыточных маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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