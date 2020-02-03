2020-02-03T16:32:45+03:00
Общество

Завершился опрос об изменении маршрута троллейбуса №1 в Рязани

Большинство высказалась за его сохранение в прежнем виде, однако это, по всей видимости, еще не конец
Антон КОНОВАЛОВ
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Завершилось голосование по вопросу изменения маршрута троллейбуса №1 в Рязани. Напомним, администрация города предлагала вместо площади Соборной пустить его по охватывающей центр города «петле» - через улицу Ленина, площадь Театральную, улицу Маяковского и обратно в сторону улицы Забайкальской.

В итоге 47,54% проголосовавших высказались за то, чтобы оставить путь следования «единички» прежним. 39,31% выбрали обозначенный выше вариант, а 13,15% горожан поддержали идею закольцевать маршрут в обратном направлении (чтобы «петля» начиналась с поворота на улицу Маяковского и завершалась выездом с улицы Ленина).

Никаких заявлений относительно результатов голосования власти пока не сделали, однако ранее начальник управления транспорта вместе с инициаторами изменений решил провести еще один опрос, но уже среди жителей поселка Дягилево и пассажиров троллейбусов. Тогда Андрей Михно пообещал учесть все мнения и при необходимости добавить машины на маршрут (в случае его удлинения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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