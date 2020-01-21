Маршрут троллейбуса №1 в Рязани предлагают закольцевать
Администрация Рязани запустила голосование об изменении троллейбусного маршрута №1 (Забайкальская ул. – Соборная пл.). Его предложили закольцевать, направив через улицу Маяковского, площадь Мичурина, площадь Театральную и улицу Ленина в ту или обратную сторону.
Напомним, с такой инициативой выступил житель поселка Дягилево, председатель ветеранской организации «Авиатор» Борис Осокин на встрече с начальником управления транспорта администрации Рязани Андреем Михно.
На сей раз площадкой, где горожане могут довести до чиновников свое мнение, стал не официальный сайт администрации (admrzn.ru), а ее группа в соцсети «ВКонтакте».
На выбор дают три варианта:
- пустить «единичку» сначала по улице Маяковского;
- пустить ее сначала по улице Ленина;
- оставить все так, как есть.
ИСТОЧНИК KP.RU