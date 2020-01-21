Маршрут троллейбуса №1 в Рязани предлагают закольцевать

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:02:03+03:00

Либо его пустят через улицу Маяковского, площадь Театральную и улицу Ленина, либо оставят все без изменений

Изменить размер текста: A A

Администрация Рязани запустила голосование об изменении троллейбусного маршрута №1 (Забайкальская ул. – Соборная пл.). Его предложили закольцевать, направив через улицу Маяковского, площадь Мичурина, площадь Театральную и улицу Ленина в ту или обратную сторону.

Напомним, с такой инициативой выступил житель поселка Дягилево, председатель ветеранской организации «Авиатор» Борис Осокин на встрече с начальником управления транспорта администрации Рязани Андреем Михно.

На сей раз площадкой, где горожане могут довести до чиновников свое мнение, стал не официальный сайт администрации (admrzn.ru), а ее группа в соцсети «ВКонтакте».

На выбор дают три варианта:

- пустить «единичку» сначала по улице Маяковского;

- пустить ее сначала по улице Ленина;

- оставить все так, как есть.

ИСТОЧНИК KP.RU