В Рязани устроят еще одно голосование по троллейбусу №1
В Рязани начальник управления транспорта Андрей Михно организовал встречу с жителями поселка Дягилево, представителями местного ТОС и депутатами. Ее тема – изменение маршрута троллейбуса №1 - неожиданно (по крайней мере, для инициаторов) приобрела остроту в процессе общественных обсуждений.
Напомним, администрация города устроила голосование, предложив закольцевать маршрут: пустить его не до площади Соборной, а через улицу Мичурина, Театральную площадь и улицу Ленина, далее – вновь по Первомайскому проспекту (предлагаются варианты в ту или обратную сторону). Пока же, по состоянию на утро 23 января, побеждает вариант «оставить схему движения прежней».
Участники встречи, которая прошла 22-го числа, решили сразу после голосования во «ВКонтакте» (а завершится оно после 3 февраля) отдельно поинтересоваться мнением жителей поселка Дягилево и пассажиров в самих троллейбусах.
«Соответствующая информация будет размещена в подвижных составах и на остановочных пунктах. Помимо этого будут рассмотрены альтернативные схемы движения троллейбуса, например в обход улицы Ленина», пишет пресс-служба администрации.
Михно пообещал учесть все мнения при принятии итогового решения.
- Мы также просчитаем интервал движения троллейбусов и при необходимости добавим машины на маршрут, - добавил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU