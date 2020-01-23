2020-01-23T10:43:02+03:00
Общество

В Рязани устроят еще одно голосование по троллейбусу №1

На этот раз – среди пассажиров и жителей поселка Дягилево
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани начальник управления транспорта Андрей Михно организовал встречу с жителями поселка Дягилево, представителями местного ТОС и депутатами. Ее тема – изменение маршрута троллейбуса №1 - неожиданно (по крайней мере, для инициаторов) приобрела остроту в процессе общественных обсуждений.

Напомним, администрация города устроила голосование, предложив закольцевать маршрут: пустить его не до площади Соборной, а через улицу Мичурина, Театральную площадь и улицу Ленина, далее – вновь по Первомайскому проспекту (предлагаются варианты в ту или обратную сторону). Пока же, по состоянию на утро 23 января, побеждает вариант «оставить схему движения прежней».

Участники встречи, которая прошла 22-го числа, решили сразу после голосования во «ВКонтакте» (а завершится оно после 3 февраля) отдельно поинтересоваться мнением жителей поселка Дягилево и пассажиров в самих троллейбусах.

«Соответствующая информация будет размещена в подвижных составах и на остановочных пунктах. Помимо этого будут рассмотрены альтернативные схемы движения троллейбуса, например в обход улицы Ленина», пишет пресс-служба администрации.

Михно пообещал учесть все мнения при принятии итогового решения.

- Мы также просчитаем интервал движения троллейбусов и при необходимости добавим машины на маршрут, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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