2020-02-26T16:52:51+03:00
Общество

Водителей УРТ обязали за свой счет купить личные карты

Стоимость карты для тахографа в Рязани стоит порядка 4 тысяч рублей. Руководитель муниципального предприятия продолжает развивать УРТ непопулярными методами
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
Изменить размер текста:

До 1 июля 2020 года все имеющиеся транспортные средства МУП «УРТ» должны оборудовать тахографами. Соответствующий приказ поступил от и.о. директора предприятия Алексея Розвезева начальнику транспортного цеха Володину.

Кроме того, согласно все тому же приказу, всех водителей троллейбусов на регулярных городских пассажирских маршрутах, а также водителей автомобилей транспортного цеха обязали за свой счет приобрести персональную карту водителя. Фото приказа опубликовали в группе «Рязанский троллейбус».

Отметим, что в Рязани личная карта водителя на тахограф стоит порядка 3500-4000 рублей.

СПРАВКА «КП»

Тахограф - устройство, которое устанавливают на транспорте для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чиновники пообещали к апрелю увеличить количество автобусов и троллейбусов

Сейчас в ежедневном режиме на маршруты в Рязани выходят 200 единиц общественного транспорта. Власти заверили, что добавят еще (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четверг в Рязани массово отключат воду – более 40 улиц
«Ростелеком» бесплатно предоставит ветеранам войны домашние телефоны
Водителей УРТ обязали за свой счет купить личные карты
Люцифер победил! Судейская комиссия отдала победу рязанскому бойцу ММА
Любимов поручил искать другое место для строительства школы в Кальном
На улице Маяковского с балкона рухнул металлический каркас
Рязанку с незаживающей раной спасли, проведя три операции за сутки
На улице Молодцова под машину попала пожилая рязанка
Сорокина: Рязанцы собрали подписи за строительство школы в Лесопарке
Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершился
В Рязани снова начнет работать маршрут №30
Поджегший гостя рязанец обвинен в покушении на убийство с особой жестокостью
Масленицу рязанцы отметят в ЦПКиО и Лесопарке
Умерла экс-сотрудница минэкономразвития Рязанской области
«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR
Общий долг за капремонт в Рязанской области превысил 800 млн рублей
Лидер «Коррозии металла» научит рязанского бойца ММА играть на гитаре
В Рязани разыскиваются родственники красноармейцев, погибших во время войны