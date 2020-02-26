Водителей УРТ обязали за свой счет купить личные карты

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:52:51+03:00

Стоимость карты для тахографа в Рязани стоит порядка 4 тысяч рублей. Руководитель муниципального предприятия продолжает развивать УРТ непопулярными методами

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До 1 июля 2020 года все имеющиеся транспортные средства МУП «УРТ» должны оборудовать тахографами. Соответствующий приказ поступил от и.о. директора предприятия Алексея Розвезева начальнику транспортного цеха Володину.

Кроме того, согласно все тому же приказу, всех водителей троллейбусов на регулярных городских пассажирских маршрутах, а также водителей автомобилей транспортного цеха обязали за свой счет приобрести персональную карту водителя. Фото приказа опубликовали в группе «Рязанский троллейбус».

Отметим, что в Рязани личная карта водителя на тахограф стоит порядка 3500-4000 рублей.

СПРАВКА «КП»

Тахограф - устройство, которое устанавливают на транспорте для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU