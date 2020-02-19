Музыкальные инструменты бывшего «кулька» в Рязани выбрасывают из окон

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:54:03+03:00

Также из здания, тоже особо не церемонясь, на грузовиках вывозят мебель и книги

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В Рязани начали освобождать здание закрывшегося в 2019 году института культуры. Бывшие преподаватели вуза и местные жители заметили, как на грузовиках вывозят мебель и книги, вероятно, на свалку.

Не церемонятся рабочие и с музыкальными инструментами. В распоряжении телекомпании «Город» оказалось видео, на котором запечатлены остатки пианино, которое, как сообщается, выбросили прямо из окна. По словам очевидцев, это далеко не единственный «полетевший» с высоты музыкальный инструмент – всего их насчитали около двух десятков.

Напомним, приказ о ликвидации филиала МГИК издан Минкультуры РФ 14 октября. До этого момента коллектив и студенты «кулька» активно боролись за сохранение альма-матер, однако на федеральном уровне остались непреклонны, придумывая все новые аргументы в оправдание своих действий.

Летающие пианино МГИКа.Источник - vk.com/gorod62tv

ИСТОЧНИК KP.RU