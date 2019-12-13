Официально: институт культуры в Рязани ликвидирован
Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» - ликвидирован. Об этом сообщается на официальном сайте вуза, единственной сохранившейся странице.
Закрыт институт на основании приказа министерства культуры России от 14 октября 2019 года за номером №1545.
По всем вопросам предлагается звонить проректору по учебно-методической деятельности Стояновскому Михаилу Юрьевичу в Москву по телефону: +7 (495) 570-04-00.
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