2019-12-13T06:01:54+03:00
Общество

Официально: институт культуры в Рязани ликвидирован

В год Театра и Новогодней столицы регион лишился высшего учебного заведения с 40-летней историей
Яков РЫКОВ
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Официально: институт культуры в Рязани ликвидирован.Официально: институт культуры в Рязани ликвидирован.Фото: Константин МОГИЛИН
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Рязанский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры» - ликвидирован. Об этом сообщается на официальном сайте вуза, единственной сохранившейся странице.

Закрыт институт на основании приказа министерства культуры России от 14 октября 2019 года за номером №1545.

По всем вопросам предлагается звонить проректору по учебно-методической деятельности Стояновскому Михаилу Юрьевичу в Москву по телефону: +7 (495) 570-04-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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