2019-11-07T15:35:34+03:00
Звезды

Светлая память нашему вузу - в Рязани простились с институтом культуры

В Год театра в областном центре проводили главное учебное заведение региона, готовившее кадры для сцены [видео]
Константин МОГИЛИН
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Учебное заведение проработало в нашем регионе немногим меньше 40 лет.Учебное заведение проработало в нашем регионе немногим меньше 40 лет.Фото: Константин МОГИЛИН
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7 ноября в Рязани простились с институтом культуры, именуемым в простонародье «кулёк». Учебное заведение – филиал столичного МГИК - проработало в нашем регионе немногим меньше 40 лет.

К полудню у здания вуза собралась целая оранжерея из цветов, которые с десяти утра несли сюда выпускники, преподаватели и студенты. Всего проститься со своей альма-матер пришли несколько десятков человек. Как это принято в артистической среде, люди проводили свой вуз аплодисментами.

Похороны института культуры в Рязани.

- Вот такую мы сделали маленькую похоронную акцию – светлая память нашему институту, который закрывают в нарушение всех правовых норм. Здесь было нарушено буквально все, и, заметьте, происходит это в так называемый год театра, - поделился доцент кафедры искусств (бывшая кафедра режиссуры) Роман Маркин.

Некоторые держали траурные знамена. Фото: Константин МОГИЛИН

Некоторые держали траурные знамена.Фото: Константин МОГИЛИН

Люди не стеснялись в выражениях и говорили о подлости всей ситуации, сложившейся с закрытием вуза. Досталось и бывшему директору института, и головному вузу, и даже федеральному минкульту.

Всего к зданию пришло несколько десятков человек. Фото: Константин МОГИЛИН

Всего к зданию пришло несколько десятков человек.Фото: Константин МОГИЛИН

- У моей дочери просто не будет возможности здесь учиться, а она бы очень этого хотела. Мы хотим поддержать ребят, всех студентов, наших педагогов, которые находятся абсолютно в подвешенном, непонятном состоянии. Хочется только соболезновать Рязани, потому что в ней больше не будет такого вуза, - рассказала выпускница 2010 года, руководитель любительского театра «Осколки» Светлана Алексухина.

По мнению людей, собравшихся у здания, уничтожение главного вуза региона, готовившего кадры, в том числе и сцены в Год театра, является высшей степенью чиновничьего цинизма.

Люди теплыми словами вспоминали свой вуз. Фото: Константин МОГИЛИН

Люди теплыми словами вспоминали свой вуз.Фото: Константин МОГИЛИН

Прощание началось в 10 утра и длилось более двух часов. Фото: Константин МОГИЛИН

Прощание началось в 10 утра и длилось более двух часов.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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