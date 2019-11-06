2019-11-06T13:46:03+03:00
Общество

МЧС не выдавало предписаний по зданию института культуры в Рязани

Таких полномочий у ведомства попросту нет. Истинная причина закрытия филиала МГИК так и не раскрыта
Антон КОНОВАЛОВ
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Институт культуры в Рязани закрыли отнюдь не из-за предписания МЧС «в связи с аварийным состоянием здания». У ведомства попросту нет полномочий выдавать такие предписания, пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Таким образом, не подтвердилась информация, которую ранее ряд СМИ распространил со ссылкой на замминистра культуры РФ Николая Овсиенко. Хотя Московский государственный институт культуры до сих пор не опубликовал никаких документальных подтверждений аварийности дома №1/170 по улице Ленина, раз за разом именно этим официально объясняют ликвидацию рязанского филиала. Не увидели перед собой документов даже областные власти.

Так или иначе, из-за внезапного решения головного вуза регион теперь вынужден в пожарном порядке решать проблему подготовки кадров для учреждений культуры, а студенты – переезжать в Химки, преодолевать бытовые и учебные барьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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