Студенты рязанского «кулька» показали общежитие в Химках изнутри

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-07T10:07:21+03:00

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Студенты ликвидированного рязанского филиала МГИК поделились фотографиями из общежития, где им предстоит жить после перевода. Оно расположено в Химках - там же, где и головной вуз.

По сути, это маленькая однокомнатная квартира-студия (как ее модно называть) в высотном панельном доме. В глаза бросается отсутствие отделки, смонтированные с сомнительным качеством оконные проемы, а также проходящая в углу по всей внешней стене трещина. Бетонная коробка во всей ее «красе» многих обескуражила, но некоторые стараются относиться к таким условиям с юмором и говорят, что «будет простор для творчества».

Согласно данным на официальном сайте МГИК, в распоряжении вуза имеются три 16-ти этажных общежития на 381 квартиру.

Фото: предоставлено студентами МГИК.

Фото: предоставлено студентами МГИК.

ИСТОЧНИК KP.RU