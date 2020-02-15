2020-02-15T18:25:15+03:00
Общество

Опасная гостья: в спальном районе Рязани заметили лису

Тем временем в регионе искусственно сокращают популяцию ее сородичей из-за угрозы распространения бешенства
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В Рязани на улице Новоселов, посреди крупного спального района, заметили лису. Вскоре ее отловили, но фотография, опубликованная в одном из городских сообществ 15 февраля, породила бурную дискуссию: одни призывали как можно скорее избавиться от животного, другие – оставить в покое.

Не противореча ни тем, ни другим, совершенно точно можно сказать, что обычным горожанам (не представителям специальных служб) лучше в таких случаях к патрикеевне не соваться. Ведь, напомним, в регионе продолжается кампания по отстрелу сородичей «гостьи города» за вознаграждение – 750 рублей за голову. Главное управлении ветеринарии по Рязанской области считает такие меры необходимыми из-за угрозы распространения бешенства.

Лисы как представитель семейства псовых входят в число животных с повышенной восприимчивостью к бешенству, и этот факт регулярно подтверждается. Так, на днях рыжая бестия (как впоследствии выяснилось, инфицированная) нагрянула на личное подворье в селе Мокрое Сасовского района. Кроме того, карантин по опасному заболеванию действует в пяти населенных пунктах региона.

Контактировать с дикой лисицей – это очень плохая идея еще и потому, что ее появление на оживленной, заполненной людьми и автомобилями улице, может являться одним из симптомов:

«Обычно скрытная, лисица, заболев бешенством, теряет чувство страха, начинает забегать в населенные пункты, залезать в постройки, кусать скот, заигрывать с собаками. Выходит на дорогу, автотрассу, не обращая внимания на людей. При приближении к ней бросается на человека», говорится в памятке Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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