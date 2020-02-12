Серые хищники: в ермишинское село повадились волки
В минувшие выходные недалеко от села Спасско-Раменье Ермишинского района местные жители заметили волчьи следы, сообщает издательство «Пресса». Осенью прошлого года они загрызли в лесу охотничьих лаек, но сейчас, по словам людей, такой агрессии хищники не проявляют.
— На сегодняшний день мы не отстреляли ни одного волка, а отстрел лис ведется, — рассказывает председатель правления Ермишинского районного общества охотников и рыболовов Юрий Мирошкин. — За одну лису предусмотрено вознаграждение в размере 750 рублей. К сожалению, вознаграждения за волка нет. Пока непонятно, с чем связан «визит» диких животных в деревню. Но ясно одно: нужно быть бдительнее и осторожнее.
Напомним, ранее в Касимове свора бродячих собак насмерть загрызла лису.
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ИСТОЧНИК KP.RU