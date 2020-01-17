В Рязанской области начался масштабный отстрел волков
В Рязанской области издали решение регионального минприроды об отстреле волков. Под регулирование численности (именно так на чиновничьем языке называется отстрел – Ред.) волков попали все половозрастные группы, без каких-либо ограничений по количеству.
Отстреливать серых хищников будут в охотничьих угодьях на территории Клепиковского, Спасского и Рязанского районов, за исключением особо охраняемых природных территорий.
Как указано в решении минприроды, причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов - угроза возникновения и распространения болезней среди животных.
Пройдут отстрелы до 29 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU