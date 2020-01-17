В Рязанской области начался масштабный отстрел волков

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:55:40+03:00

Регулировать численность серых хищников будут в трех районах до конца февраля

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В Рязанской области издали решение регионального минприроды об отстреле волков. Под регулирование численности (именно так на чиновничьем языке называется отстрел – Ред.) волков попали все половозрастные группы, без каких-либо ограничений по количеству.

Отстреливать серых хищников будут в охотничьих угодьях на территории Клепиковского, Спасского и Рязанского районов, за исключением особо охраняемых природных территорий.

Как указано в решении минприроды, причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов - угроза возникновения и распространения болезней среди животных.

Пройдут отстрелы до 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU