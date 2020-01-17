Стало известно, из-за чего могли избить рязанского охотника-пенсионера

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:43:40+03:00

Инцидент произошел накануне Нового года в Кораблинском районе – старик оказался не в то время не в том месте

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В километре от того места, где избивали охотника-пенсионера, полицейские Кораблинского района обнаружили автоматическую живоловушку для отлова диких кабанов. Кроме того, в 20 км от того места, недалеко от села Лесуново оперативники нашли загон (вольер) для незаконного содержания кабанов. Об этом сообщается на канале «Охота наше все».

— Объясняю, для чего нужны живоловушки. Это не для того, чтобы отлавливать зверушек, а потом отвозить их в московский зоопарк и показывать детишкам. Это далеко не так. Отлавливают самку с поросятами, молодую поросль для будущей коммерческой охоты, — объясняет ведущий канала «Охота наше все». — Кабана кормят, он привыкает к человеку, он его уже не так боится. Животное приучается выходить на определенные поля, где находятся стрелковые вышки. А люди уже приезжают на гарантированную охоту за большие деньги. Из загона выпускают одного-двух кабанов либо небольшое стадо. Животные сами выходят на определенное поле, где их отстреливают. Стадо дальше леса не бежит от выстрелов, потому что не приучены - это уже одомашненный дикий кабан. Вот теперь делайте выводы, чем не угодил охотник-пенсионер, который оказался в километре от живоловушек.

Отметим, что все эти живоловушки незаконны, однако, как пояснили руководители охотхозяйства полиции (эта же информация находится и в коллективной жалобе охотников – Ред.), делали они это для «восполнения количества кабана в угодьях Кораблинского района».

К настоящему времени живоловушка демонтирована, опечатана и изъята, а все дикие животные (более десятка) выпущены на волю. Сейчас по данному факту идет проверка.

Напомним, 30 декабря в лесах Кораблинского района избили охотника-пенсионера. Старика душили удавкой, возили по лесу, привязанным к машине (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU