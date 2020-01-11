Средневековые пытки: рязанского охотника тросом прицепили к машине и возили по лесу

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:07:25+03:00

Пострадавший пенсионер рассказал о людях, которые избивали его в охотничьих угодьях Кораблинского района

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30 декабря (по другим данным, 31 декабря – Ред.) в лесах Кораблинского района избили пенсионера, охотника Николая Борисова. Об этом пострадавший мужчина рассказал каналу «Охота – наше все» на YouTube.

— Я решил пойти на охоту. У меня при себе были все документы, путевки - все как полагается, — рассказывает Николай Васильевич. — Шел мимо леса, устал и сел возле дерева передохнуть. Вдруг в 20 метрах передо мной включились два фонаря. Один из людей подбежал ко мне, сшиб с ног, вырвал из рук ружье, забрал все документы и телефон. Потом меня избили и утащили в черную Toyota. Там сидели еще два человека.

По словам пенсионера, пока двое в машине его держали, другие вызывали по телефону охотинспектора.

— Минут через 15 подъезжает УАЗ, из которого выходит инспектор Ларин, — продолжает охотник. — Меня вытащили из машины, а мои документы отдали Ларину. Он проверил документы, сверил номер ружья и вернул бумаги своим знакомым. Потом без всяких причин Ларин сбил меня с ног и начал избивать.

Дальше, как говорит пожилой мужчина, началось самое страшное. Охотинспектор подцепил старика за ноги тросом, а другой конец прикрепил к фаркопу. Завел машину и потащил.

— Я кричал на весь лес от боли, — говорит пенсионер. — Они остановились, проверили, жив ли я. А потом снова начали бить по почкам и спине ногами, ломать пальцы. Взяли кол – и им по заднему месту. Но это еще не все, затем мне накинули на шею удавку и стали душить. Когда я захрипел, Ларин ослабил петлю. Когда я отдышался – снова затянул.

А в конце истязаний Ларин, по словам Николая Борисова, вернул ему документы с ружьем и сказал напоследок: «Передай своим друзьям [охотникам], что их ждет такая же участь».

В настоящее время пострадавший мужчина снял в медицинском учреждении все побои и написал заявление в полицию.

ОТ РЕДАКЦИИ

В адрес «Комсомолки» поступила коллективная жалоба от охотников Кораблинского района, в которой они раскрывают всю подноготную местного охотхозяйства. В ближайшее время мы расскажем вам о тех, кто борется и якобы борется с браконьерами, как незаконно отлавливают кабанов и создают очаги для распространения АЧС (африканской чумы свиней).

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ИСТОЧНИК KP.RU