11 Янв. 2020 2020-01-11T11:41:19+03:00

Рязанских охотников призвали не стрелять по ЛЭП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Случайно или специально повредив выстрелом энергооборудование, нарушители зачастую ретируются. Тем самым они подвергают опасности других людей

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Энергетики призвали охотников соблюдать меры осторожности вблизи энергообъектов во время зимней охоты, которая продлится в Рязанской области до конца февраля.

Специалисты Рязаньэнерго напоминают, что нельзя стрелять в изоляторы, информационные таблички и другие элементы воздушных линий (ВЛ) электропередачи, так как случайный или специальный выстрел может лишить электричества больницы, школы и целые населенные пункты.

«Нередко, повредив энергообрудование, виновники покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Тем самым они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной линии электропередачи», — говорится в сообщении.

КСТАТИ

За причинение ущерба электросетевому предприятию виновные лица несут уголовную ответственность по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Виновному лицу грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU