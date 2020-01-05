2020-01-05T18:02:55+03:00
Общество

Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека

Специалисты Рязаньэнерго напомнили о мерах предосторожности в новогодние праздники
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека.Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Энергетики напомнили рязанцам о мерах безопасности, чтобы новогодние каникулы не омрачились трагическими случаями. В частности, Рязаньэнерго сообщает в очередной раз, что для занятий спортом, а также во время отдыха на свежем воздухе нужно держаться подальше от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий охранная зона составляет до 20 метров, для кабельных линий - 1 метр.

«Если неправильно запущенная пиротехника повредила линию электропередачи - не пытайтесь скрыться с места происшествия. Будьте ответственны! Помните: оборванный провод или свисающая с провода мишура могут стать причиной электротравматизма», — говорится в сообщении энергетиков.

Кроме того, нельзя приближаться к оборванному проводу, лежащему на земле ближе, чем на восемь (!) метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходить нужно от провода, не отрывая стопы от земли.

Опасными могут быть и фотосъемки вблизи энергообъектов. Специалисты призывают не фотографироваться и не делать селфи рядом с ЛЭП. Запрещено подниматься на опоры линий электропередач и стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод).

«Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом, достаточно поднять монопод над собой. Не рискуйте собой ради эффектных кадров! Приближение к ЛЭП может привести к сильнейшим ожогам, параличу и смерти», — напоминает пресс-служба компании.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На глазах чиновников. Упавшее от ветра дерево оставило без электричества улицу Пожалостина

Коммунальная авария произошла напротив управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (подробнее).

Наглость зашкаливает! Рязанские энергетики завысили плату за подключение к электросетям в 65 (!) раз

Организация хотела содрать с людей более 460 тысяч рублей вместо 7 тысяч (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночном клубе в центре Рязани двое парней изнасиловали девушку
В райцентре Пителино за рулем «Жигулей» скончался водитель-астматик
Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека
Скоропостижно скончался президент Рязанской федерации стрельбы из лука
В Рязани продолжают замертво падать птицы
Пожар в рязанском поселке Семчино тушили 20 человек
В Рязани мужчина угрожал соседям ножом и поджег дверь их квартиры
В канун Нового года осуществилась мечта двоих пожилых рязанцев из Михайловского дома-интерната
Рязанцы услышат джазовый мэйнстрим и ранний бибоп
Глава администрации Рязани поручила лучше убирать улицы
Рязанские полицейские отчитались о рейдах по ночным клубам
Зимнюю Рязань озарит фестиваль огня и света
О музее Макса Фактора в Рязани рассказал федеральный телеканал
В Рязани полиция провела рейд по барам и ночным клубам
В Рязанской области задержали москвича за нарушение правил охоты
В Рязанской области ищут виновника смертельного ДТП
Надежный и без соплей: рязанка ищет 50-60-летнего мужчину своей мечты
В Рязани 4 января возможны снег и дождь
В Рязани 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством
Виноград спаси, пожалуйста! Рязанский пожарный опубликовал видео с трех пожаров
Испугались високосного года: девять рязанских пар женились 31 декабря
Под Рязанью обнаружили труп женщины, сбежавшей из наркодиспансера
Жители дома на Семчинской давно жаловались на работу лифта, который рухнул
Все арт-елки на Лыбедском бульваре обесточили
Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве
Рязанский лифт заскрежетал и рухнул: жители дома совершенно спокойны
В Касимовском районе авто врезались в ограждения и съезжали с трасс
Встреча Нового года в Рязани была показана на «Первом канале»