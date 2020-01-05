Рязанцам рассказали, как селфи-палка может убить человека

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:02:55+03:00

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Энергетики напомнили рязанцам о мерах безопасности, чтобы новогодние каникулы не омрачились трагическими случаями. В частности, Рязаньэнерго сообщает в очередной раз, что для занятий спортом, а также во время отдыха на свежем воздухе нужно держаться подальше от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий охранная зона составляет до 20 метров, для кабельных линий - 1 метр.

«Если неправильно запущенная пиротехника повредила линию электропередачи - не пытайтесь скрыться с места происшествия. Будьте ответственны! Помните: оборванный провод или свисающая с провода мишура могут стать причиной электротравматизма», — говорится в сообщении энергетиков.

Кроме того, нельзя приближаться к оборванному проводу, лежащему на земле ближе, чем на восемь (!) метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходить нужно от провода, не отрывая стопы от земли.

Опасными могут быть и фотосъемки вблизи энергообъектов. Специалисты призывают не фотографироваться и не делать селфи рядом с ЛЭП. Запрещено подниматься на опоры линий электропередач и стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод).

«Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом, достаточно поднять монопод над собой. Не рискуйте собой ради эффектных кадров! Приближение к ЛЭП может привести к сильнейшим ожогам, параличу и смерти», — напоминает пресс-служба компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU